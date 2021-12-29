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В Самарской области автобус с пассажирами попал в аварию

В результате "Нива" оказалась смята под весом тяжёлой машины, водитель погиб.

28 декабря, 21:02
<p>Фото © Пресс-служба ГУ МВД Самарской области</p>

Фото © Пресс-служба ГУ МВД Самарской области

В Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом: на 1011-м км автодороги М-5 "Урал", что в Сергиевском районе, столкнулись легковой автомобиль "Нива" и автобус MAN. Водитель легковушки скончался на месте, сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Фото © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области

Фото © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области

Авария произошла 28 декабря в 21:30. Автобус следовал по маршруту Самара — Суходол, на момент ДТП в салоне находилось 24 пассажира и водитель, пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Второе массовое ДТП за день произошло на трассе в Башкирии

Второе массовое ДТП за день произошло на трассе в Башкирии

Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Кировской области. По предварительным данным, авария произошла из-за выезда легковушки на встречную полосу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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