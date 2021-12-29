В Самарской области автобус с пассажирами попал в аварию

В Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом: на 1011-м км автодороги М-5 "Урал", что в Сергиевском районе, столкнулись легковой автомобиль "Нива" и автобус MAN. Водитель легковушки скончался на месте, сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Фото © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области

Авария произошла 28 декабря в 21:30. Автобус следовал по маршруту Самара — Суходол, на момент ДТП в салоне находилось 24 пассажира и водитель, пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.