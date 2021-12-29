После пресс-конференции Путина поезда из Йошкар-Олы стали ходить в Нижний Новгород и Петербург

Из Йошкар-Олы отправлены первые беспересадочные группы вагонов в Нижний Новгород и Санкт-Петербург — всего через пять дней после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, где вопрос о таком транспортном сообщении подняла журналистка из Марий Эл. С 30 декабря вагоны будут курсировать и в обратном направлении.

"Открываем новый пассажирский маршрут из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург. Это историческое событие, потому что на протяжении более чем 50 лет из Йошкар-Олы ходил только один поезд в Москву", — приводит ТАСС слова гендиректора АО "Федеральная пассажирская компания" Владимира Пястолова.

Из Йошкар-Олы и Санкт-Петербурга вагоны будут отправляться через день. Остановки будут в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске, Бологом и других населённых пунктах.