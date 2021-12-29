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После пресс-конференции Путина поезда из Йошкар-Олы стали ходить в Нижний Новгород и Петербург

В Федеральной пассажирской компании это назвали историческим событием — подобного не было 50 лет.

28 декабря, 21:46
<p>Фото © vk.com/rzd_official</p>

Фото © vk.com/rzd_official

Из Йошкар-Олы отправлены первые беспересадочные группы вагонов в Нижний Новгород и Санкт-Петербург — всего через пять дней после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, где вопрос о таком транспортном сообщении подняла журналистка из Марий Эл. С 30 декабря вагоны будут курсировать и в обратном направлении.

"Открываем новый пассажирский маршрут из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург. Это историческое событие, потому что на протяжении более чем 50 лет из Йошкар-Олы ходил только один поезд в Москву", — приводит ТАСС слова гендиректора АО "Федеральная пассажирская компания" Владимира Пястолова.

Из Йошкар-Олы и Санкт-Петербурга вагоны будут отправляться через день. Остановки будут в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске, Бологом и других населённых пунктах.

Путин поручил Мишустину решить вопросы, поднятые на пресс-конференции

Путин поручил Мишустину решить вопросы, поднятые на пресс-конференции

Напомним, 23 декабря на пресс-конференции Владимира Путина журналистка задала вопрос о возможности запуска поездов из Йошкар-Олы в другие регионы, не только в Москву. Она посетовала на то, что в Нижний Новгород, Самару или Владимир прямым поездом не добраться. Президент тогда пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозёрову оценить железнодорожную связанность регионов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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