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Вице-губернатор Пензенской области отказался от взятки и получил за это премию

Но и тут чиновник не стал оставлять деньги себе — отправил их на благотворительность.

28 декабря, 21:55
<p>Фото © Правительство Пензенской области</p>

Фото © Правительство Пензенской области

Вице-губернатор Пензенской области отказался получать взятку в три миллиона рублей, сообщил о готовящемся преступлении и в итоге получил за это премию — 47 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом Пензенской области "О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области". Премия в размере 47,2 тыс. рублей перечислена им в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд", — приводит слова пресс-службы агентство ТАСС.

Отмечается, что взятка была предложена Федотову за то, чтобы он помог сотруднице администрации Каменского района возглавить этот муниципалитет. По факту покушения на взятку было возбуждено уголовное дело.

Дело о взятке в отношении мэра Краснодара передано в центральный аппарат СК

Дело о взятке в отношении мэра Краснодара передано в центральный аппарат СК

А ранее Лайф рассказывал, что в Якутии задержали замминистра сельского хозяйства за взятку в 1,1 миллиона. Он взял под своё "покровительство" одно из местных сельхозпредприятий и регулярно получал от него деньги.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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