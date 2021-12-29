Вице-губернатор Пензенской области отказался от взятки и получил за это премию

Вице-губернатор Пензенской области отказался получать взятку в три миллиона рублей, сообщил о готовящемся преступлении и в итоге получил за это премию — 47 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом Пензенской области "О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области". Премия в размере 47,2 тыс. рублей перечислена им в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд", — приводит слова пресс-службы агентство ТАСС.

Отмечается, что взятка была предложена Федотову за то, чтобы он помог сотруднице администрации Каменского района возглавить этот муниципалитет. По факту покушения на взятку было возбуждено уголовное дело.