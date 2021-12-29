На западе Украины прогремел взрыв в отделении реанимации

В Ивано-Франковской области на западе Украины произошёл взрыв в палате интенсивной терапии Косовской центральной районной больницы. В результате, как сообщили в Минздраве, погибло два человека.

В региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям отметили, что спасателям удалось вызволить трёх человек — их вынесли из палаты, которая была соседней с той, где произошёл взрыв. Площадь пожара составила 55 квадратных метров, его ликвидировали примерно за полчаса.