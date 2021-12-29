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На западе Украины прогремел взрыв в отделении реанимации

Из соседней палаты спасателям удалось вытащить живыми трёх пациентов.

28 декабря, 22:04

Фото © ГСЧС Украины

В Ивано-Франковской области на западе Украины произошёл взрыв в палате интенсивной терапии Косовской центральной районной больницы. В результате, как сообщили в Минздраве, погибло два человека.

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Более 40 человек погибли, десятки получили ранения при взрыве автоцистерны на Гаити

В региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям отметили, что спасателям удалось вызволить трёх человек — их вынесли из палаты, которая была соседней с той, где произошёл взрыв. Площадь пожара составила 55 квадратных метров, его ликвидировали примерно за полчаса.

Ранее Лайф сообщал, что также два человека погибли при взрыве на фабрике по производству пиротехники в Мексике. Серьёзно пострадало тогда пять человек.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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