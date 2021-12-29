НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Как актёры из фильма "Один дома" изменились за 31 год

Кто-то из них стал мировой знаменитостью, а у кого-то карьера так и не смогла взлететь, несмотря на огромную популярность фильма.

28 декабря, 21:32

Фото © 20th Century Fox / Kobal / Shutterstock, Stephen Lovekin / Shutterstock

Не все ещё определились с планами на Новый год, однако одна вещь остаётся неизменной — просмотр фильма "Один дома". Фильм впервые вышел на экраны в 1990 году, однако зрители не перестают его любить до сих пор. И если для большинства Кевин так и остаётся маленьким мальчиком, то в жизни актёры заметно изменились.

Маколей Калкин

Фото © "Кинопоиск" и Instagram / culkamania

Фото © "Кинопоиск" и Instagram / culkamania

9-летний Маколей сыграл роль Кевина Маккаллистера и стал мировой знаменитостью, зарабатывая за один фильм столько, сколько не получалось у его взрослых коллег. "Один дома", "Один дома – 2", "Добрый сынок" и "Богатенький Ричи" только укрепили его популярность, но не успех в кинокарьере. Непомерные амбиции отца и по совместительству менеджера Маколея развалили его карьеру, парень ушёл в музыку и начал баловаться запрещёнными веществами. Он даже пытался покончить с собой из-за расставания с Милой Кунис и смерти младшей сестры. Но спустя много лет Маколей взял себя в руки, прошёл реабилитацию и теперь периодически появляется в кино и сериалах. Среди последних его проектов — сериалы "Куколка" и "Американская история ужасов".

Кэтрин О’Хара

Фото © 20th Century Fox / Kobal / Shutterstock, Rob Latour / Shutterstock

Фото © 20th Century Fox / Kobal / Shutterstock, Rob Latour / Shutterstock

Роль Кейт, мамы Кевина, стала для актрисы не первой — она уже снималась до этого в "Битлджусе", который удостоился "Оскара", но народную любовь она получила после фильма "Один дома" и его продолжения. Кэтрин предлагали роли в многообещающих фильмах, так она сыграла в "Легендах Дикого Запада" и "Последнем из великих королей". Но большую часть карьеры Кэтрин провела, озвучивая персонажей мультфильмов — в "Кошмаре перед Рождеством", "Семейке Аддамс", "Лесной братве" и "Цыпленке Цыпе". За свои работы она получила "Золотой глобус" и Премию гильдии киноактёров США.

Джон Хёрд

Фото © "Кинопоиск" и IMDB

Фото © "Кинопоиск" и IMDB

Джон Хёрд начал свою карьеру на театральных подмостках и, добившись там успеха и награды "Театральный мир", перебрался в Голливуд. Здесь он играл исключительно драматические роли в серьёзных фильмах, которые получали одобрение критиков, но проходили мимо зрителей. Поэтому Хёрд сменил вектор, начав появляться в лёгких и комедийных проектах, среди которых звездой стал "Один дома". Но громкий успех картины мало повлиял на популярность актёра. Он снялся в паре известных фильмов — "Пробуждение", "На линии огня", а потом перешёл в сериалы: "Клан Сопрано", "Звёздный крейсер "Галактика", "Побег" и другие. Но в 2017-м Джон Хёрд умер в гостинице из-за осложнений после операции на спину в возрасте 71 года.

Джо Пеши

Фото © 20th Century Fox / Kobal / Shutterstock, Stephen Lovekin / Shutterstock
Фото © 20th Century Fox / Kobal / Shutterstock, Stephen Lovekin / Shutterstock

В "Один дома" Джо Пеши уже пришёл большой звездой. Он стал одним из любимчиков Мартина Скорсезе, а потому постоянно появлялся в его фильмах про гангстеров: "Бешеный бык", "Славные парни", а позже и "Ирландец". Поэтому роль грабителя Гарри Лайма из новогоднего фильма стала своеобразной шуткой для актёра. Он сыграл ещё в серии фильмов "Смертельное оружие", а затем ушёл в музыку, лишь изредка появляясь в кино после долгих уговоров друзей — Скорсезе или Роберта Де Ниро. Роли плохих парней принесли Джо Пеши один "Оскар" и одну статуэтку BAFTA.

Дэниел Стерн

Фото © 20th Century Fox / Kobal / Shutterstock, Ovidiu Hrubaru / Shutterstock

Фото © 20th Century Fox / Kobal / Shutterstock, Ovidiu Hrubaru / Shutterstock

До фильма "Один дома" Дэниел Стерн успехами в киноиндустрии похвастаться не мог, играя настолько незначительные роли, что его не всегда указывали в титрах. Потому грабитель Марвин Мерчантс стал его путёвкой на самый верх Голливуда, но совсем ненадолго. После популярной комедии Дэниел появился ещё в паре комедий, а затем переключился на озвучку мультфильмов, но и здесь особых высот не достиг. Услышать его можно в "Гриффинах", "Симпсонах" и "Эй, Арнольде".

Девин Рэтрей

Фото © 20th Century Fox, Erik Pendzich / Shutterstock

Фото © 20th Century Fox, Erik Pendzich / Shutterstock

Даже участие в таком популярном фильме не помогло Девину построить отличную кинокарьеру. В амплуа плохишей и задир парень снимался в кино, которое не пользовалось успехом. Ему удалось получить незначительные роли в таких картинах, как "Суррогаты", "Призрачный патруль", а также сериалах "Сверхъестественное", "В поле зрения" и "Агент Картер". В "Один дома" Девин сыграл роль старшего брата Кевина — Базза, который не мог похвастаться хорошим характером. И, судя по всему, в жизни он тоже не отличался покладистостью. В этом году его арестовали после обвинений его девушки в насилии. Она заявила, что он пытался её задушить в гостиничном номере. Парня отпустили под залог в 25 тыс. долларов, но расследование продолжается.

Хиллари Вульф

Фото © 20th Century Fox, Judo Inside

Фото © 20th Century Fox, Judo Inside

Хилари запомнили в рождественской комедии в роли старшей сестры Кевина — Меган. Она делала робкие шаги, пытаясь построить карьеру в Голливуде, но серия фильмов "Один дома" стала для неё последней. Ничего страшного не произошло, просто девушка решила, что спорт ей ближе. Она вплотную занялась дзюдо, в 1994 году выиграла чемпионат мира для юниоров, а после представляла Штаты на летних Олимпийских играх в 1996 и 2000 годах.

Дом Кевина из фильма "Один дома" теперь может арендовать любой

Дом Кевина из фильма "Один дома" теперь может арендовать любой

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 2

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Дмитрий Ноиксплоад1 января 2019, 17:24

Джон Хёрд уже умер ( (папа Кевина) 

avatar
Андрей Логинов1 января 2019, 16:14

Вобще-то, ещё Трамп в фильме снимался.

Показать ответы

Новости партнеров

Layer 1