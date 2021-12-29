Как актёры из фильма "Один дома" изменились за 31 год

Не все ещё определились с планами на Новый год, однако одна вещь остаётся неизменной — просмотр фильма "Один дома". Фильм впервые вышел на экраны в 1990 году, однако зрители не перестают его любить до сих пор. И если для большинства Кевин так и остаётся маленьким мальчиком, то в жизни актёры заметно изменились.

Маколей Калкин

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9-летний Маколей сыграл роль Кевина Маккаллистера и стал мировой знаменитостью, зарабатывая за один фильм столько, сколько не получалось у его взрослых коллег. "Один дома", "Один дома – 2", "Добрый сынок" и "Богатенький Ричи" только укрепили его популярность, но не успех в кинокарьере. Непомерные амбиции отца и по совместительству менеджера Маколея развалили его карьеру, парень ушёл в музыку и начал баловаться запрещёнными веществами. Он даже пытался покончить с собой из-за расставания с Милой Кунис и смерти младшей сестры. Но спустя много лет Маколей взял себя в руки, прошёл реабилитацию и теперь периодически появляется в кино и сериалах. Среди последних его проектов — сериалы "Куколка" и "Американская история ужасов".

Кэтрин О’Хара

Фото © 20th Century Fox / Kobal / Shutterstock, Rob Latour / Shutterstock

Роль Кейт, мамы Кевина, стала для актрисы не первой — она уже снималась до этого в "Битлджусе", который удостоился "Оскара", но народную любовь она получила после фильма "Один дома" и его продолжения. Кэтрин предлагали роли в многообещающих фильмах, так она сыграла в "Легендах Дикого Запада" и "Последнем из великих королей". Но большую часть карьеры Кэтрин провела, озвучивая персонажей мультфильмов — в "Кошмаре перед Рождеством", "Семейке Аддамс", "Лесной братве" и "Цыпленке Цыпе". За свои работы она получила "Золотой глобус" и Премию гильдии киноактёров США.

Джон Хёрд

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Джон Хёрд начал свою карьеру на театральных подмостках и, добившись там успеха и награды "Театральный мир", перебрался в Голливуд. Здесь он играл исключительно драматические роли в серьёзных фильмах, которые получали одобрение критиков, но проходили мимо зрителей. Поэтому Хёрд сменил вектор, начав появляться в лёгких и комедийных проектах, среди которых звездой стал "Один дома". Но громкий успех картины мало повлиял на популярность актёра. Он снялся в паре известных фильмов — "Пробуждение", "На линии огня", а потом перешёл в сериалы: "Клан Сопрано", "Звёздный крейсер "Галактика", "Побег" и другие. Но в 2017-м Джон Хёрд умер в гостинице из-за осложнений после операции на спину в возрасте 71 года.

Джо Пеши

Фото © 20th Century Fox / Kobal / Shutterstock, Stephen Lovekin / Shutterstock

В "Один дома" Джо Пеши уже пришёл большой звездой. Он стал одним из любимчиков Мартина Скорсезе, а потому постоянно появлялся в его фильмах про гангстеров: "Бешеный бык", "Славные парни", а позже и "Ирландец". Поэтому роль грабителя Гарри Лайма из новогоднего фильма стала своеобразной шуткой для актёра. Он сыграл ещё в серии фильмов "Смертельное оружие", а затем ушёл в музыку, лишь изредка появляясь в кино после долгих уговоров друзей — Скорсезе или Роберта Де Ниро. Роли плохих парней принесли Джо Пеши один "Оскар" и одну статуэтку BAFTA.

Дэниел Стерн

Фото © 20th Century Fox / Kobal / Shutterstock, Ovidiu Hrubaru / Shutterstock

До фильма "Один дома" Дэниел Стерн успехами в киноиндустрии похвастаться не мог, играя настолько незначительные роли, что его не всегда указывали в титрах. Потому грабитель Марвин Мерчантс стал его путёвкой на самый верх Голливуда, но совсем ненадолго. После популярной комедии Дэниел появился ещё в паре комедий, а затем переключился на озвучку мультфильмов, но и здесь особых высот не достиг. Услышать его можно в "Гриффинах", "Симпсонах" и "Эй, Арнольде".

Девин Рэтрей

Фото © 20th Century Fox, Erik Pendzich / Shutterstock

Даже участие в таком популярном фильме не помогло Девину построить отличную кинокарьеру. В амплуа плохишей и задир парень снимался в кино, которое не пользовалось успехом. Ему удалось получить незначительные роли в таких картинах, как "Суррогаты", "Призрачный патруль", а также сериалах "Сверхъестественное", "В поле зрения" и "Агент Картер". В "Один дома" Девин сыграл роль старшего брата Кевина — Базза, который не мог похвастаться хорошим характером. И, судя по всему, в жизни он тоже не отличался покладистостью. В этом году его арестовали после обвинений его девушки в насилии. Она заявила, что он пытался её задушить в гостиничном номере. Парня отпустили под залог в 25 тыс. долларов, но расследование продолжается.

Хиллари Вульф

Фото © 20th Century Fox, Judo Inside