Дом Кевина из фильма "Один дома" теперь может арендовать любой

На сайте с арендой недвижимости Airbnb теперь есть необычное предложение для всех желающих. Особняк Кевина Маккаллистера — находчивого пацана из фильма "Один дома" — теперь можно посетить на законных основаниях. Судя по объявлению, дом в Чикаго, США, будет доступен для заказа только на одну ночь, но за очень неплохую цену — $25 (около 1,8 тыс. рублей).

Фото © Airbnb

На фото особняк Маккаллистеров предстаёт в том же виде, в котором его запомнили фанаты серии фильмов. Дом полностью готов к празднованию и украшен к Новому году. Без атрибутов из кино для полноты картины тоже не обойдётся — над лестницей будет висеть банка с зелёной краской, на ужин гостей будут ждать макароны с сыром, а в одной из комнат притаится ручной тарантул (правда, игрушечный).











