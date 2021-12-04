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Дом Кевина из фильма "Один дома" теперь может арендовать любой

Знаменитый дом, украшенный и готовый к празднику, появился среди объявлений о сдаче жилья в аренду.

4 декабря, 08:03

Фото © Airbnb

На сайте с арендой недвижимости Airbnb теперь есть необычное предложение для всех желающих. Особняк Кевина Маккаллистера — находчивого пацана из фильма "Один дома" — теперь можно посетить на законных основаниях. Судя по объявлению, дом в Чикаго, США, будет доступен для заказа только на одну ночь, но за очень неплохую цену — $25 (около 1,8 тыс. рублей).

Фото © Airbnb

Фото © Airbnb

На фото особняк Маккаллистеров предстаёт в том же виде, в котором его запомнили фанаты серии фильмов. Дом полностью готов к празднованию и украшен к Новому году. Без атрибутов из кино для полноты картины тоже не обойдётся — над лестницей будет висеть банка с зелёной краской, на ужин гостей будут ждать макароны с сыром, а в одной из комнат притаится ручной тарантул (правда, игрушечный).

  • Фото © Airbnb
    Фото © Airbnb
  • Фото © Airbnb
    Фото © Airbnb
  • Фото © Airbnb
    Фото © Airbnb
  • Фото © Airbnb
    Фото © Airbnb
  • Фото © Airbnb
    Фото © Airbnb
  • Фото © Airbnb
    Фото © Airbnb

Фото © Airbnb

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Объявление опубликовано Баззом Маккаллистером — старшим братом Кевина, который в фильмах не отличался приятным характером. Он заявил, что ожидает множество предложений, но это будет чистая лотерея. Бронирование же откроется 7 декабря. В доме гостям будут предложены различные увеселения, а вот трансфер не предусмотрен — добраться до Штатов и Чикаго посетителям придётся самим.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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