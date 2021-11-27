Роскошный особняк, который принадлежал собаке по кличке Гюнтер VI, продали за 2,3 млрд

Немецкая графиня Карлотта Либенштайн умерла в 1992 году, завещав любимому псу Гюнтеру III всё своё состояние, которое составило 58 млн долларов (более 4,2 млрд рублей). За выполнением последней воли графини проследили её помощники, которые приумножили эту сумму до пугающих 500 млн долларов (36,3 млрд рублей) и делают всё, чтобы род Гюнтера III не прервался. Нынешний наследник не очень понимает, почему он живёт лучше большинства двуногих существ на планете, но, кажется, ему всё равно.

Фото © Twitter / WSVN 7 News

Теперь Гюнтер купается в роскоши, путешествуя по миру на частных самолётах и яхтах. Недавно сообщалось, что на пса потратили 1,1 млн долларов (около 80 млн рублей) — ему купили редкий белый трюфель. После этого представители богатейшей овчарки приняли решение избавиться от особняка в Майами, которым он владел больше 20 лет.

Фото © Twitter / WSVN 7 News

Вилла размером более 4,7 тыс. квадратных метров была приобретена в 2000 году у певицы Мадонны за 7,5 млн долларов (более 545 млн рублей). Особняк подкупал наличием девяти спален, восьми санузлов, бассейна под открытым небом и потрясающим видом на залив Бискейн, пишет Lad Bible.

Фото © Twitter / WSVN 7 News