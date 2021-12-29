Скончался бывший лидер демократов в сенате США Гарри Рид

В возрасте 82 лет скончался бывший американский сенатор от Демократической партии Гарри Рид. Он возглавлял демократов в сенате США с 2004 по 2017 год во время президентства Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.

"Гарри Рид был одним из самых удивительных людей, которых я когда-либо встречал. Он никогда не забывал, откуда он, и использовал свои боксёрские инстинкты, чтобы бесстрашно сражаться", — написал у себя в "Твиттере" нынешний лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер.

Вдова Ландра Рид рассказала, что её супруг боролся с раком поджелудочной железы. ABC News отмечает, что Гарри Рид скончался в кругу семьи. В честь бывшего парламентария приспущены флаги в Капитолии.

Нужно отметить, что с 2014 года Рид входил в список официальных лиц и членов конгресса США, которым на основе взаимности закрыт въезд на территорию РФ в ответ на американские санкционные меры. В апреле 2021 года Рид заявлял, что РФ якобы причастна к появлению НЛО над кораблём ВМС США.