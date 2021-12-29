Открыта продажа субсидируемых авиабилетов для жителей Дальнего Востока

В России открыта продажа авиабилетов по субсидируемым государством тарифам, которые были введены для поддержки жителей Дальнего Востока. О возобновлении продажи сообщила пресс-служба "Аэрофлота".

"Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для полетов в 2022 году", - говорится в сообщении.

Такие билеты доступны всем жителям Дальневосточного федерального округа с постоянной пропиской в регионе (детям в возрасте до 12 лет подтверждение прописки не требуется). В авиакомпании отметили, что тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска в Москву и обратно.

Стоимость авиабилетов из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинская и Магадана в Москву для взрослого составила чуть более 10 тыс. рублей, из Якутска в Москву - 9,2 тыс. рублей. Есть льготные категории, для которых сумма ещё ниже.