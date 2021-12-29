Открыта продажа субсидируемых авиабилетов для жителей Дальнего Востока
Так, перелёт из Владивостока в Москву и обратно для взрослого обойдётся в сумму от 6 тысяч до 7,4 тысячи рублей.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
В России открыта продажа авиабилетов по субсидируемым государством тарифам, которые были введены для поддержки жителей Дальнего Востока. О возобновлении продажи сообщила пресс-служба "Аэрофлота".
"Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для полетов в 2022 году", - говорится в сообщении.
Такие билеты доступны всем жителям Дальневосточного федерального округа с постоянной пропиской в регионе (детям в возрасте до 12 лет подтверждение прописки не требуется). В авиакомпании отметили, что тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска в Москву и обратно.
Стоимость авиабилетов из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинская и Магадана в Москву для взрослого составила чуть более 10 тыс. рублей, из Якутска в Москву - 9,2 тыс. рублей. Есть льготные категории, для которых сумма ещё ниже.
А ранее Лайф писал, что Минтранс рассказал, когда можно будет покупать льготные авиабилеты через "Госуслуги". Сейчас ведомство вместе с Минцифры и "Аэрофлотом" занимаются этим вопросом, сообщил замглавы департамента государственной политики в области гражданской авиации.
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