Учёные выяснили, как выглядел фараон Аменхотеп I
Саркофаг с мумией обнаружили ещё в XIX веке, но вскрыть его египтологи не решались, и дело не в страхах по поводу возможных проклятий.
Фото © Facebook / Dr. Zahi Hawass
Учёные с помощью компьютерной томографии смогли узнать, какой была внешность фараона Аменхотепа I, жившего около трёх тысяч лет назад. Это удалось экспертам из Каирского университета.
Как пишет Daily Mail, саркофаг с мумией обнаружили ещё в XIX веке, но вскрыть его египтологи не решались. И дело было не в мифах о проклятиях за такие действия: образец настолько хорошо сохранился, что нарушать его целостность учёные не хотели.
"Виртуально сняв с мумии маску и бинты, мы подробно изучили тело. Аменхотепу I было около 35 лет, когда он умер. Его рост составлял около 170 сантиметров, а ещё он был обрезан и имел хорошие зубы", — сообщила профессор радиологии в Каирском университете Сахар Салим.
На теле египетского фараона было найдено 30 амулетов, а также золотой пояс с бусинами. Причина смерти Аменхотепа I пока остаётся не известной.
"Мы не смогли найти ран или других патологий, вызванных болезнью, чтобы установить причину смерти. Единственное, мы обнаружили многочисленные посмертные увечья", — сказала Салим.
А ранее Лайф рассказывал, что в Египте обнаружили огромный затерянный город возрастом более 3000 лет. Он был основан во времена правления Аменхотепа III и являлся крупнейшим административным центром древнеегипетской цивилизации. Находка поможет учёным пролить свет на причину переезда Эхнатона и Нефертити в Амарну.
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