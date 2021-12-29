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Учёные выяснили, как выглядел фараон Аменхотеп I

Саркофаг с мумией обнаружили ещё в XIX веке, но вскрыть его египтологи не решались, и дело не в страхах по поводу возможных проклятий.

29 декабря, 01:59
<p>Фото © Facebook / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100044332304573&__cft__%5B0%5D=AZUfvYwEuh3ex5azor5Dfk4HKGe4QsUp1v68QWH9LsIc3sLuRLpUZ4JDlIjc6Hgd33XPrNLhpi6DbDptWMriMA10a4Ht2YnbpuPu9QmIAWsRQkGLpBAujcb3juVi7FMpfTdErO_m_aVNRzL4ZrtddGmI&__tn__=-UC,P-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dr. Zahi Hawass</a></strong></p>

Фото © Facebook / Dr. Zahi Hawass

Учёные с помощью компьютерной томографии смогли узнать, какой была внешность фараона Аменхотепа I, жившего около трёх тысяч лет назад. Это удалось экспертам из Каирского университета.

Как пишет Daily Mail, саркофаг с мумией обнаружили ещё в XIX веке, но вскрыть его египтологи не решались. И дело было не в мифах о проклятиях за такие действия: образец настолько хорошо сохранился, что нарушать его целостность учёные не хотели.

"Виртуально сняв с мумии маску и бинты, мы подробно изучили тело. Аменхотепу I было около 35 лет, когда он умер. Его рост составлял около 170 сантиметров, а ещё он был обрезан и имел хорошие зубы", — сообщила профессор радиологии в Каирском университете Сахар Салим.

На теле египетского фараона было найдено 30 амулетов, а также золотой пояс с бусинами. Причина смерти Аменхотепа I пока остаётся не известной.

"Мы не смогли найти ран или других патологий, вызванных болезнью, чтобы установить причину смерти. Единственное, мы обнаружили многочисленные посмертные увечья", — сказала Салим.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Египте обнаружили огромный затерянный город возрастом более 3000 лет. Он был основан во времена правления Аменхотепа III и являлся крупнейшим административным центром древнеегипетской цивилизации. Находка поможет учёным пролить свет на причину переезда Эхнатона и Нефертити в Амарну.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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