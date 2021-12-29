Учёные выяснили, как выглядел фараон Аменхотеп I

Учёные с помощью компьютерной томографии смогли узнать, какой была внешность фараона Аменхотепа I, жившего около трёх тысяч лет назад. Это удалось экспертам из Каирского университета.

Как пишет Daily Mail, саркофаг с мумией обнаружили ещё в XIX веке, но вскрыть его египтологи не решались. И дело было не в мифах о проклятиях за такие действия: образец настолько хорошо сохранился, что нарушать его целостность учёные не хотели.

"Виртуально сняв с мумии маску и бинты, мы подробно изучили тело. Аменхотепу I было около 35 лет, когда он умер. Его рост составлял около 170 сантиметров, а ещё он был обрезан и имел хорошие зубы", — сообщила профессор радиологии в Каирском университете Сахар Салим.

На теле египетского фараона было найдено 30 амулетов, а также золотой пояс с бусинами. Причина смерти Аменхотепа I пока остаётся не известной.

"Мы не смогли найти ран или других патологий, вызванных болезнью, чтобы установить причину смерти. Единственное, мы обнаружили многочисленные посмертные увечья", — сказала Салим.