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Определены самые "уравновешенные" и "невозмутимые" регионы России

Список первых, по мнению исследователей, возглавляет Курская область, а вторых — Республика Ингушетия.

29 декабря, 01:54

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

В России составили рейтинг регионов по уровню тревожности, среди них выбрали самые уравновешенные и невозмутимые. Соответствующее исследование, как сообщает РБК, провели эксперты аналитического департамента КРОС.

Так, в лидеры среди уравновешенных вышли Курская, Калининградская и Калужская области. Пятёрку таких субъектов РФ замкнули Татарстан и Забайкальский край. А вот самыми "невозмутимыми" признаны Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. В пятёрке также Карачаево-Черкесия и Якутия.

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Эксперты отмечают, что один из факторов тревоги — это пандемия коронавируса, но у регионов бывают и отдельные, необычные для других, поводы для опасений. Например, "нашествие волков" в Архангельской области, погодные аномалии в Крыму и Краснодарском крае.

Ранее Лайф рассказывал о советах терапевта, которые помогут справиться с хроническим стрессом. Для того чтобы предупредить его развитие, Инна Решетова советует ежедневно уделять время себе, а также следить за рационом и не забывать про физические нагрузки.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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