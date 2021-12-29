Определены самые "уравновешенные" и "невозмутимые" регионы России

В России составили рейтинг регионов по уровню тревожности, среди них выбрали самые уравновешенные и невозмутимые. Соответствующее исследование, как сообщает РБК, провели эксперты аналитического департамента КРОС.

Так, в лидеры среди уравновешенных вышли Курская, Калининградская и Калужская области. Пятёрку таких субъектов РФ замкнули Татарстан и Забайкальский край. А вот самыми "невозмутимыми" признаны Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. В пятёрке также Карачаево-Черкесия и Якутия.

Эксперты отмечают, что один из факторов тревоги — это пандемия коронавируса, но у регионов бывают и отдельные, необычные для других, поводы для опасений. Например, "нашествие волков" в Архангельской области, погодные аномалии в Крыму и Краснодарском крае.