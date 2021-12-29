Юрист Хантимиров предупредил о наказании тюрьмой за взлом соседского Wi-Fi

Взлом соседского Wi-Fi может грозить уголовным наказанием с лишением свободы сроком до четырёх лет, рассказал юрист Степан Хантимиров. То есть можно сесть в тюрьму за пользование чужим интернет-трафиком без ведома соседа через подбор пароля, либо с использованием вредоносного программного обеспечения. Наказание будет зависеть от объёма причинённого ущерба.

"Если взлом Wi-Fi был исключительно с целью доступа в Интернет и не принёс вреда чужому оборудованию, то соседи имеют право взыскать через суд стоимость потреблённого интернет-трафика, а также моральный ущерб, если замедление скорости Интернета напрямую повлияло на выполнение служебных обязанностей", — объяснил в интервью РИА "Новости" Хантимиров.

Доказательствами могут быть предоставленные провайдером материалы о снижении скорости Интернета и списке подключаемых устройств. А если для взлома Wi-Fi был использован компьютерный вирус или программное обеспечение, из-за которого на соседском компьютере уничтожена, модифицирована или скопирована какая-либо информация, либо произошла поломка техники, то действия уже подпадают под статьи Уголовного кодекса, пояснил Хантимиров.

"На практике всё ограничивается штрафом или принудительными работами, однако не исключается и тюремное заключение, если в результате вредоносного ПО будет осуществлён доступ к документам или платёжным средствам потерпевшего", — предупредил юрист.