МВД объяснило отказ раскрывать банкам историю выданных паспортов

Министерство внутренних дел не видит правовых оснований для передачи банкам данных о всех ранее выданных россиянам паспортах. Об этом заявили в пресс-центре МВД.

"Правовых оснований у финансово-кредитных организаций для получения доступа к сведениям обо всех ранее выданных паспортах гражданина РФ (паспортному досье) в настоящее время не имеется", — приводит ТАСС комментарий ведомства.

Там пояснили, что в законе прописано, какие сведения могут передаваться для "идентификации клиента, его представителя и выгодоприобретателя (взыскателя)". Речь идёт только о реквизитах удостоверения личности, адресе места жительства или пребывания.

Ранее сообщалось, что банки хотели бы получить доступ к информации обо всех выданных россиянам паспортах из-за недавней реформы — отмены в июле 2021 года обязательного штампа в паспорте об уже выданных удостоверениях личности, о браке и о детях. Всё это якобы создало проблемы с проверкой кредитной истории граждан.