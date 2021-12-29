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МВД объяснило отказ раскрывать банкам историю выданных паспортов

Ранее сообщалось, что банки хотят получать такие данные из-за отмены обязательных штампов в удостоверениях личности.

29 декабря, 00:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Министерство внутренних дел не видит правовых оснований для передачи банкам данных о всех ранее выданных россиянам паспортах. Об этом заявили в пресс-центре МВД.

"Правовых оснований у финансово-кредитных организаций для получения доступа к сведениям обо всех ранее выданных паспортах гражданина РФ (паспортному досье) в настоящее время не имеется", — приводит ТАСС комментарий ведомства.

Там пояснили, что в законе прописано, какие сведения могут передаваться для "идентификации клиента, его представителя и выгодоприобретателя (взыскателя)". Речь идёт только о реквизитах удостоверения личности, адресе места жительства или пребывания.

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Ранее сообщалось, что банки хотели бы получить доступ к информации обо всех выданных россиянам паспортах из-за недавней реформы — отмены в июле 2021 года обязательного штампа в паспорте об уже выданных удостоверениях личности, о браке и о детях. Всё это якобы создало проблемы с проверкой кредитной истории граждан.

Лайф также рассказывал, что в России в паспорта подростков перестанут ставить штамп о прописке. Регистрацию по месту жительства несовершеннолетних планируется перевести в электронный вид уже к середине 2022 года.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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