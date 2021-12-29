Порошенко заявил о потере Украиной $7 млрд из-за поздней закупки газа

Из-за поздней, несвоевременной закупки газа Украина несёт потери в семь миллиардов долларов, а к хищению этих средств может быть причастен президент Владимир Зеленский. Такое заявление сделал бывший украинский лидер Пётр Порошенко. По его мнению, надо было покупать топливо ещё год назад, когда у НАК "Нафтогаз" было более двух миллиардов долларов и цена составляла 100–200 долларов — в десять раз ниже, чем сегодня.

"Вследствие этого за год нет этих двух миллиардов, они исчезли, потому что их забрал кто? Зеленский. И Витренко подписал заявку в правительство, что чтобы ему покрыть эти разрывы… нужно пять миллиардов долларов… У меня вопрос: кто несёт ответственность за потерю, убытки или кражу семи миллиардов долларов?" — задал Порошенко риторический вопрос в эфире Пятого канала.

Он также считает, что если Зеленский не называет и не привлекает к ответственности тех, кто украл эти средства, "то это означает, что этот вопрос непосредственно к вам (Зеленскому. — Прим. Лайфа), вы способствовали тому, чтобы эти доллары были украдены".