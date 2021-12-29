Порошенко заявил о потере Украиной $7 млрд из-за поздней закупки газа
Бывший украинский лидер считает, что эти деньги были украдены — и причастен к этому нынешний президент страны.
Кадр из видео © YouTube-канал / 5-й канал
Из-за поздней, несвоевременной закупки газа Украина несёт потери в семь миллиардов долларов, а к хищению этих средств может быть причастен президент Владимир Зеленский. Такое заявление сделал бывший украинский лидер Пётр Порошенко. По его мнению, надо было покупать топливо ещё год назад, когда у НАК "Нафтогаз" было более двух миллиардов долларов и цена составляла 100–200 долларов — в десять раз ниже, чем сегодня.
"Вследствие этого за год нет этих двух миллиардов, они исчезли, потому что их забрал кто? Зеленский. И Витренко подписал заявку в правительство, что чтобы ему покрыть эти разрывы… нужно пять миллиардов долларов… У меня вопрос: кто несёт ответственность за потерю, убытки или кражу семи миллиардов долларов?" — задал Порошенко риторический вопрос в эфире Пятого канала.
Он также считает, что если Зеленский не называет и не привлекает к ответственности тех, кто украл эти средства, "то это означает, что этот вопрос непосредственно к вам (Зеленскому. — Прим. Лайфа), вы способствовали тому, чтобы эти доллары были украдены".
Ранее Лайф писал, что глава "Нафтогаза" Витренко признал отсутствие альтернатив российскому газу. Он отметил, что топливо на Украину можно поставлять из Германии через Польшу, однако для этого требуются большие инвестиции. Тем временем "Газпром" продолжает транзит газа через Украину, несмотря на выполнение контракта на текущий год ещё в середине декабря.
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