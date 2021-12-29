Диетолог Мелёхина опровергла миф о безусловном вреде майонеза

Заявления по поводу чрезмерной жирности и калорийности майонеза "огульны", считает врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелёхина. Содержание жира в таком стандартном соусе составляет 67%, а, например, в растительном масле — 99%, приводит цифры эксперт. По калорийности он тоже уступает маслу: приблизительно 600 ккал против 900 ккал в 100 граммах продукта.

"Майонез — не тот продукт, который необходим для организма, однозначно. Но есть его, конечно же, можно. В его составе — яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, то есть достаточно безопасные ингредиенты. Но надо следить за его количеством в качестве заправки", — объяснила Мелёхина в интервью радио "Sputnik".

Опасность кроется в том, что майонезом часто заправляют блюда, которые и сами по себе достаточно сытные — это оливье, мимоза, селёдка под шубой. Такие салаты — уже, по сути, основные блюда, и ложка соуса, которой они заправлены, не нанесёт такого вреда здоровью, о каком говорят медики. Диетолог посоветовала прибегать к маленьким хитростям, чтобы снижать калорийность майонеза.

"Не стоит огульно осуждать майонез. Если есть желание снизить калорийность соуса, то можно его смешать или с греческим йогуртом в соотношении 50/50, или с нежирной сметаной (10-15%). Если нравится вкус майонеза, то можно сочетать его с лимонным соком, кетчупом и другими соусами", — посоветовала Мелёхина.

Избегать майонеза она советует при обострении гастрита или панкреатита, а также тем, у кого аллергия на яйца и горчицу. А также не стоит рассчитывать, что приготовленный в домашних условиях такой соус будет лучше того, который куплен в магазине. Разница в том, что дома люди используют сырые яйца, а лучше использовать отварные желтки.