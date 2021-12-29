Вице-премьер Новак назвал причины газового кризиса в Европе

Российский вице-премьер Александр Новак перечислил основные причины, которые, на его взгляд, привели к росту цен на газ в Евросоюзе: они на пике в конце 2021 года преодолели отметку в две тысячи долларов за тысячу кубометров, что стало рекордом.

В беседе с РБК Новак отметил, что основной причиной является отсутствие долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спота. Эти спотовые контракты предполагают удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания того, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушёл на другие рынки, которые были более экономически благоприятны", — отметил Новак.

Ещё одной причиной он назвал тот факт, что в Европе упала собственная добыча газа. К примеру, в Нидерландах поставки газа уменьшились на 70%, а в целом добыча у европейских компаний уменьшилась на 22%. Александр Новак объясняет это тем, что старые европейские месторождения истощаются.

"В основном в Европе это шельфовые месторождения, достаточно дорогие, требующие господдержки и привлечения дешёвого финансирования. Но что мы наблюдаем? Даются рекомендации банкам не финансировать традиционные углеводородные проекты, в том числе по добыче нефти и газа. Это приведёт к тому, что будет ещё больше дефицита на рынке", — предупреждает Новак.

В качестве следующей причины газового кризиса он привёл холодную зиму 2020/21 года. И, наконец, до сих пор сохраняются риски повторения холодной зимы и нехватки газа уже в следующем сезоне.