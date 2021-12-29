Биолог Скулачёв предупредил о возможном посинении кожи при тяжёлом течении ковида

При тяжёлом течении коронавирусной инфекции кожа больного может начать синеть. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачёв.

"Очень частый симптом коронавируса — нарушение оксигенации крови, нарушение работы лёгких и отек лёгких. Это снаружи проявляется цианозом", — рассказал Скулачёв в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что такой симптом проявляется при низких показателях на пульсоксиметре, когда уровень кислорода в крови падает ниже определённого уровня. В этот момент врач рекомендует незамедлительно вызывать скорую помощь и не доводить до цианоза (симптома, когда кожа пациента начинает синеть).

"Это тяжёлый CoViD. Это немедленная госпитализация, реанимация", — сказал Максим Скулачёв, добавив, что лечение в таком случае происходит с искусственной вентиляцией лёгких и применяются определённые препараты.

"Это побледнение или посинение носогубного треугольника. Это наиболее часто происходит. Это проявление сниженной оксигенации, когда не хватает кислорода. Это среднетяжёлое течение или тяжёлое. Это то, что должно обращать на себя внимание", — добавил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.