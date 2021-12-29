Страховщики предупредили, что для непривитых могут подорожать кредиты и ипотека

Непривитых россиян в банках в новом году может ждать сюрприз: кредиты и ипотека им, возможно, обойдутся дороже, чем тем, у кого есть справка о вакцинации. Страховое сообщество отмечает, что бизнес не может игнорировать риски, связанные с пандемией коронавируса.

"Вполне возможно, что даже те 2–3% смертельных исходов для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введён", — рассказал газете "Известия" вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

В материале уточняется, что обычно банки предлагают кредиты со страхованием под более низкие ставки, чем без страхования. В нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ принятие закона, обязывающего страховые компании требовать от клиентов справку о вакцинации в процессе их проверки, теоретически возможно, говорит другой собеседник издания. Юристы уточняют, что если такой закон будет принят, то обратной силы он иметь не будет и станет распространяться лишь на новых клиентов страховых компаний.