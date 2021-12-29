Байден не исключил возможность скорой личной встречи с Путиным

Президент США Джо Байден не стал исключать возможности его личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в январе. Соответствующий ответ он дал на вопрос журналистов.

По сообщению пресс-пула Белого дома, в ходе поездки в штат Делавэр сотрудники СМИ спросили Байдена, планирует ли он провести личную встречу с Путиным в январе 2022 года.