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Трудовых мигрантов в России обязали сдавать отпечатки пальцев

Эта процедура должна быть пройдена в течение 30 дней со дня прибытия в страну.

28 декабря, 22:42
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Трудовые мигранты и в целом иностранные граждане, въезжающие в Россию, теперь должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Соответствующий закон вступил в силу в среду, 29 декабря.

"В соответствии с нормами закона иностранные граждане, въехавшие в РФ после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию и для законного нахождения на территории РФ обязаны иметь об этом подтверждающие документы", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД РФ.

Для прохождения этих процедур у иностранцев будет 30 календарных дней. Аналогичная схема предусматривается при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

В этот же срок трудовые мигранты обязаны пройти в медицинских организациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.

Согласно приказу МВД, мигрантам, которые прошли дактилоскопию и фотографирование, будут выдавать документ в форме пластиковой карты с электронным носителем информации, либо без него.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Тюменской области мигрантам запретили работать таксистами. Согласно новому постановлению, запрет также распространяется на грузовые перевозки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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