Трудовых мигрантов в России обязали сдавать отпечатки пальцев

Трудовые мигранты и в целом иностранные граждане, въезжающие в Россию, теперь должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Соответствующий закон вступил в силу в среду, 29 декабря.

"В соответствии с нормами закона иностранные граждане, въехавшие в РФ после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию и для законного нахождения на территории РФ обязаны иметь об этом подтверждающие документы", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД РФ.

Для прохождения этих процедур у иностранцев будет 30 календарных дней. Аналогичная схема предусматривается при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

В этот же срок трудовые мигранты обязаны пройти в медицинских организациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.

Согласно приказу МВД, мигрантам, которые прошли дактилоскопию и фотографирование, будут выдавать документ в форме пластиковой карты с электронным носителем информации, либо без него.