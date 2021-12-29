Порошенко заявил, что Зеленский его ненавидит и боится
Бывший украинский президент уверен, что предъявленные ему обвинения сыграют на руку России.
Фото © Facebook / Петро Порошенко
Нынешний украинский президент Украины Владимир Зеленский боится своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил последний, находясь в турне за пределами страны.
"Моим планам никак не препятствуют любые действия Зеленского. Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривлённого правосудия", - сказал Порошенко в интервью украинскому "5 каналу".
Политик заявил о трёх годах травли в отношении него, а также выразил мнение, что это ни что иное, как подарок России и лично президенту РФ Владимиру Путину. Порошенко считает, что пять лет своего президентского срока давал отпор российскому коллеге.
Лайф сообщал, что 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявлено обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. По его мнению, украинский лидер перешёл "красные линии", когда обвинил его в госизмене и финансировании терроризма.
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