Порошенко заявил, что Зеленский его ненавидит и боится

Нынешний украинский президент Украины Владимир Зеленский боится своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил последний, находясь в турне за пределами страны.

"Моим планам никак не препятствуют любые действия Зеленского. Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривлённого правосудия", - сказал Порошенко в интервью украинскому "5 каналу".

Политик заявил о трёх годах травли в отношении него, а также выразил мнение, что это ни что иное, как подарок России и лично президенту РФ Владимиру Путину. Порошенко считает, что пять лет своего президентского срока давал отпор российскому коллеге.