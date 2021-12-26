НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков заявил, что у Путина и Байдена наладился конструктивный диалог

По его словам, лидеры двух стран уважительно обсуждают даже те моменты, мнение по которым у них кардинально расходится.

26 декабря, 14:30
<p>Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Фото © Getty Images / Kremlin Press Office / Anadolu Agency </p>

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Фото © Getty Images / Kremlin Press Office / Anadolu Agency

У президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена наладился хороший, конструктивный, а главное, уважительный по отношению друг к другу диалог. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому, и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным. Я не знаю, симпатия ли это, но, когда говорят лидеры двух крупнейших государств мира, они не могут друг с другом говорить по-иному", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Песков: Вопрос о месте встречи Путина и Байдена не обсуждается "даже близко"

Песков: Вопрос о месте встречи Путина и Байдена не обсуждается "даже близко"

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев указал на подготовку России и США к заключению "большой сделки". Бывший нардеп считает одним из признаков будущего соглашения переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1