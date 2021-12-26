Песков заявил, что у Путина и Байдена наладился конструктивный диалог

"Когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому, и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным. Я не знаю, симпатия ли это, но, когда говорят лидеры двух крупнейших государств мира, они не могут друг с другом говорить по-иному", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".