Песков заявил, что у Путина и Байдена наладился конструктивный диалог
По его словам, лидеры двух стран уважительно обсуждают даже те моменты, мнение по которым у них кардинально расходится.
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Фото © Getty Images / Kremlin Press Office / Anadolu Agency
У президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена наладился хороший, конструктивный, а главное, уважительный по отношению друг к другу диалог. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому, и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным. Я не знаю, симпатия ли это, но, когда говорят лидеры двух крупнейших государств мира, они не могут друг с другом говорить по-иному", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев указал на подготовку России и США к заключению "большой сделки". Бывший нардеп считает одним из признаков будущего соглашения переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.
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