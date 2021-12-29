НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Атомный авианосец США решили оставить в Средиземном море из-за Украины

По мнению Пентагона, это позволит "обеспечить поддержку союзникам и партнёрам в регионе".

28 декабря, 23:39

Фото © Wikipedia

Американское военное руководство распорядилось оставить атомный авианосец "Гарри Трумэн" в акватории Средиземного моря, а причиной этого названы опасения Вашингтона по поводу ситуации вокруг Украины.

Как пишет Associated Press, глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ временно оставить ударную группу в акватории Средиземного моря, где она сейчас находится, и не отправлять её к Ближнему Востоку.

"Это нужно, чтобы обеспечить поддержку союзникам и партнёрам США в регионе", — заявил представитель американского оборонного ведомства.

Зеленский утвердил стратегию противодействия России в сфере информации

Зеленский утвердил стратегию противодействия России в сфере информации

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности администрации Соединённых Штатов сообщило, что переговоры России и США по Украине и контролю над вооружением пройдут 10 января. Политолог Гусев в беседе с Лайфом спрогнозировал их исход.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1