Атомный авианосец США решили оставить в Средиземном море из-за Украины
По мнению Пентагона, это позволит "обеспечить поддержку союзникам и партнёрам в регионе".
Фото © Wikipedia
Американское военное руководство распорядилось оставить атомный авианосец "Гарри Трумэн" в акватории Средиземного моря, а причиной этого названы опасения Вашингтона по поводу ситуации вокруг Украины.
Как пишет Associated Press, глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ временно оставить ударную группу в акватории Средиземного моря, где она сейчас находится, и не отправлять её к Ближнему Востоку.
"Это нужно, чтобы обеспечить поддержку союзникам и партнёрам США в регионе", — заявил представитель американского оборонного ведомства.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности администрации Соединённых Штатов сообщило, что переговоры России и США по Украине и контролю над вооружением пройдут 10 января. Политолог Гусев в беседе с Лайфом спрогнозировал их исход.
Комментариев: 0