Атомный авианосец США решили оставить в Средиземном море из-за Украины

Американское военное руководство распорядилось оставить атомный авианосец "Гарри Трумэн" в акватории Средиземного моря, а причиной этого названы опасения Вашингтона по поводу ситуации вокруг Украины.

Как пишет Associated Press, глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ временно оставить ударную группу в акватории Средиземного моря, где она сейчас находится, и не отправлять её к Ближнему Востоку.