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В России за год стало больше невыездных должников

Почти каждый десятый из них не может покинуть страну, потому что не платит назначенные алименты.

28 декабря, 23:31
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В России в 2021 году примерно на десять процентов выросло количество граждан, которым запрещён выезд за пределы страны из-за долгов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как сообщает ТАСС, с января по ноябрь этого года до 10,8 млн выросло количество исполнительных производств, которые приводили к ограничению выезда из России. При этом по итогам 2020 года их было 9,8 млн.

В ФССП подсчитали, что почти каждый десятый из этих случаев объясняется невыплатой алиментов. Узнав о невозможности выехать из страны, только в этом году такие люди погасили долгов по выплатам на детей на полтора миллиарда рублей.

Ограничение приставы могут ввести не при любой сумме долга — есть минимум, который составляет 30 тысяч рублей. Правда, в случае с алиментами сделано исключение и эта планка снижена до десяти тысяч рублей.

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Ранее в Думе призвали разобраться с начислением детских пособий для родителей, получающих алименты. По мнению депутата, данный вопрос требует законодательного урегулирования, так как сейчас часть граждан автоматически лишаются права на выплаты.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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