Теперь доходы не спрячешь: Вступают в силу новые правила взыскания алиментов Правительство утвердило обновлённый перечень доходов, с которых будут взыскивать алименты на содержание несовершеннолетних. Кто из алиментщиков будет платить больше, а кто меньше, разбирался Лайф. 9 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

По статистике, в России около полутора миллионов неполных семей считают основным источником своего дохода именно алименты. Из них почти 18% получают данный вид выплат нерегулярно или не в полном объёме. И, несмотря на то что только в прошлом году было возбуждено более полумиллиона исполнительных производств о взыскании алиментов, ситуация пока не улучшается. Но с 11 ноября вступают в силу новые правила взыскания алиментов, которые призваны хоть как-то решить эту проблему. Соответствующие поправки внесены Постановлением Правительства России № 1908.

Хотя, согласно положению Семейного кодекса РФ (СК), алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются ежемесячно в размере: на одного ребёнка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трёх и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей, в большинстве случаев удержание положенных по закону сумм, как правило, производится только из средств, которые числятся как заработная плата либо (для силовиков) денежное довольствие. Теперь, согласно новому постановлению правительства, положение изменится и в общую массу, с которой будут удерживать алиментные платежи, будут попадать практически все виды доходов.

В частности, от реализации недвижимости — правда, только если эти доходы получены в связи с ведением экономической деятельности. Также в этот пункт попадают и доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимости; с сумм полученного налогового вычета, то есть с возвращённой части налогов, право на которую закон предоставляет в связи с продажей имущества, строительством или приобретением жилья, в том числе с использованием ипотечного кредита; с процентов по вкладам или остаткам на банковских счетах; с доходов, полученных от оборота ценных бумаг (купоны, дисконты), и с доходов, полученных в качестве самозанятого.

Кроме того, в перечень финансов, подверженных алиментному взысканию, теперь по умолчанию попадают и те источники доходов, с которых ранее ничего не взыскивалось без специального решения суда либо нотариального соглашения между родителями. А именно: все виды пенсий и надбавки к ним, стипендии, пособия по временной нетрудоспособности (оплата больничных) и даже пособия по безработице.

— Как правило, у среднестатистического должника по алиментам вообще может не быть постоянного источника дохода, с которого эти самые алименты должны удерживаться. Новый расширенный перечень может облегчить работу судебным приставам, однако некоторые пункты об источниках, с которых должно происходить взыскание, пока выглядят декларативно, — заметил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Мне кажется весьма сомнительным, чтобы приставы взыскивали что-либо с доходов по биржевым операциям. Ведь для этого как минимум им надо обладать информацией о том, что конкретный алиментщик имеет некие ценные бумаги и делает их размещение от своего имени или передал их в управление. А по-хорошему ещё знать, какой именно доход в каком периоде этот алиментщик получил. При существующей нагрузке на приставов выяснять подобного рода факты в массовом порядке они смогут вряд ли.

Впрочем, с алиментами по процентам с вкладов тоже не всё так просто.

— На сегодня пока никаких механизмов, чтобы информация по вкладам обрабатывалась приставами автоматически, нет, — пояснила адвокат Адвокатской палаты Москвы Ева Митлина. — Без специального запроса банк просто не знает, что его клиент обязан уплачивать алименты. И взыскатели в свою очередь могут не знать о наличии или отсутствии вкладов конкретного лица в конкретном кредитном учреждении. А делать "веерную" рассылку по всем банкам по каждому должнику приставы просто не имеют возможности, ведь если даже банки им и ответят, то на обработку полученных данных и подготовку соответствующих постановлений могут уйти месяцы. Не факт, что к моменту, когда информация будет обработана, вклады всё ещё будут действующими.

С каких доходов алименты брать запрещено

Помимо перечня статей доходов, с которых должны взиматься алиментные выплаты автоматически, в правительственном постановлении указано, когда удержания производиться не могут. В этот перечень вошли: единоразовые выплаты по случаю рождения ребёнка, смерти родных, регистрации брака; начисления в виде командировочных расходов; целевые "подъёмные" выплаты на переезд в другую местность либо за провоз багажа к месту отпуска и обратно, а также амортизационные средства за использование своего имущества и транспорта при выполнении трудовых обязанностей и т.д. Кроме того, в новом списке не будет упоминания об алиментах с сумм дополнительного вознаграждения работникам.

— В настоящее время уже существует практика, когда ряд работодателей выплачивает всем своим сотрудникам большую часть заработной платы не как оклад, а в виде дополнительного вознаграждения. Теперь с учётом нового правительственного постановления для алиментщиков появится дополнительный стимул перейти именно на такую систему оплаты, — считает адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Я думаю, что принятый правительством документ о новом порядке исчисления алиментов, скорее всего, будет работать в ситуациях, где плательщики и так не отказываются содержать своих детей после расторжения брака. Во всех остальных случаях процент увеличения взыскиваемых сумм будет минимальным.

Авторы Александра Баязитова