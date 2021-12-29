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ТАСС: Система С-550 прошла испытания и заступила на боевое дежурство

Она способна сбивать спутники и гиперзвуковые боеголовки на высоте в десятки тысяч километров.

29 декабря, 00:18

Фото © Минобороны РФ

Новая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 с успехом прошла все государственные испытания и уже находится на боевом дежурстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

"Первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство", — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идёт об абсолютно новой мобильной системе противоракетной обороны стратегического масштаба, аналогов у неё нет. С-550 может поражать объекты в космосе, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, а также цели, летящие с гиперзвуковой скоростью на высоте в десятки тысяч километров.

Новую систему ПВО России решили построить на единстве С-500 и С-550

Новую систему ПВО России решили построить на единстве С-500 и С-550

Как отмечается, С-550 встраивается в единую систему противоракетной и противовоздушной обороны России: на низких высотах работают ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", на дальнем действии С-350, С-400, С-500, и в космосе — С-550. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщал Лайф, ранее уже анонсировалось, что армия России получит первую систему стратегической ПРО С-550. Сначала планировалась поставка бригадного комплекта с гиперзвуковой ракетой.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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