Украинский аналитик Кочетков призвал мобилизовать детей на случай войны с Россией
Обозреватель считает, что привлечение несовершеннолетних поможет "увеличить вероятные потери противника".
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"Поставить под ружьё" детей предложил украинский аналитик Александр Кочетков. Политический обозреватель высказал мнение, что мобилизация подростков в случае крупного вооружённого конфликта с Россией вполне оправданна и даже целесообразна.
"Современная война — это статистика больших чисел. Согласно которой вероятные потери агрессора прямо пропорциональны количеству военнослужащих, которое обороняющаяся сторона способна поставить под ружьё. И неважно, каких — мужчин, женщин или подростков", — утверждает Кочетков в статье для издания "Главред".
Автор публикации утверждает, что главное — чтобы стреляли из автоматов и другого оружия "примерно в сторону противника". По его мнению, при массовой стрельбе сработает теория вероятностей и "пули со снарядами цель найдут". В привлечении женщин на военную службу есть свой резон, считает аналитик. По его мнению, слабый пол должен не только иметь право работать наравне с мужчинами, но и "защищать родину" тоже.
"Это для спецопераций имеет значение уровень подготовки исполнителей", — пишет Кочетков.
"Землю продали — нам отстаивать нечего": Украинка показала Зеленскому нецензурный жест из-за постановки женщин на воинский учёт
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на учёт. Список состоит из 35 пунктов. Предположительно, под действие приказа подпадают сотни тысяч украинок. Не стали делать исключение и для беременных и женщин с малолетними детьми. Точное число военнообязанных украинок станет известно в следующем году. Документ уже вызвал бурю негодования, а петиция за отмену приказа на сайте президента Незалежной набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.
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