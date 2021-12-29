Украинский аналитик Кочетков призвал мобилизовать детей на случай войны с Россией

"Поставить под ружьё" детей предложил украинский аналитик Александр Кочетков. Политический обозреватель высказал мнение, что мобилизация подростков в случае крупного вооружённого конфликта с Россией вполне оправданна и даже целесообразна.

"Современная война — это статистика больших чисел. Согласно которой вероятные потери агрессора прямо пропорциональны количеству военнослужащих, которое обороняющаяся сторона способна поставить под ружьё. И неважно, каких — мужчин, женщин или подростков", — утверждает Кочетков в статье для издания "Главред".

Автор публикации утверждает, что главное — чтобы стреляли из автоматов и другого оружия "примерно в сторону противника". По его мнению, при массовой стрельбе сработает теория вероятностей и "пули со снарядами цель найдут". В привлечении женщин на военную службу есть свой резон, считает аналитик. По его мнению, слабый пол должен не только иметь право работать наравне с мужчинами, но и "защищать родину" тоже.

"Это для спецопераций имеет значение уровень подготовки исполнителей", — пишет Кочетков.