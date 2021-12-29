Инфекционист Руженцова заявила о способности "омикрона" быстрее поражать лёгкие

Новый штамм коронавируса "омикрон" можно при заражении им спутать с ОРВИ, однако он способен быстрее поражать бронхи и лёгкие, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По её мнению, из-за этого нужно не менее серьезно относиться к "омикрону", чем к предыдущим штаммам.

"В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении "омикроном", сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения", — отметила Руженцова в интервью ТАСС.

По её словам, основные симптомы нового штамма, схожие с сезонным ОРВИ — это повышение температуры до 38°С, а иногда — и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. Эксперт добавила, что у детей "омикрон" также может вызывать высыпания.