Аналитик Биезбардис рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления

Накопительная пенсия может быть выплачена как единовременно, так и в привычном для пенсий формате ежемесячных начислений. Об этом рассказал аналитик НПФ “Будущее” Евгений Биезбардис.

В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что накопительная (пожизненная) пенсия назначается, если размер рассчитанной ежемесячной выплаты превышает 5% от суммы страховой и накопительной пенсий.

"Если есть желание получить всё сразу (единовременной выплатой), а расчёт незначительно превышает 5%, то можно посоветовать отложить обращение в НПФ или ПФР за выплатами на 2022 год. Ведь размер страховой пенсии в новом году индексируется с 1 января, а значит, требуемое соотношение может измениться", — говорит Биезбардис.

Он добавил, что почти 16 млн россиян приняли участие в программе государственного софинансирования или переводили средства материнского капитала на накопительную пенсию.

"Возможно, есть смысл отложить получение денег либо скомбинировать выплаты: основную часть сбережений получить единовременно или в рамках накопительной (пожизненной) пенсии, а остальное – в течение 10 лет", — отмечает специалист.