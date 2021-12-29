ВОЗ зафиксировала скачок заболеваемости ковидом в мире

Данные по заболеваемости ковидом © ВОЗ

Число новых случаев заражения коронавирусом за неделю в мире выросло на 11%, а количество смертей снизилось на 4% по сравнению с предыдущими семью днями. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). За этот срок более 4,9 млн человек было инфицировано, умерло более 44 тысяч.

"За неделю с 20 по 26 декабря в условиях постепенного роста с начала октября общее число случаев заражения увеличилось на 11% по сравнению с предшествующей неделей", — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

За неделю на 39% заболеваемость выросла в Америке, на 7% в Африке, на 3% в Европе. Снизилась в Юго-Восточной Азии (на 12%) и Восточном Средиземноморье (на 3%). Рост смертности зафиксирован в Африке (на 72%), Юго-Восточной Азии (на 9%) и Америке (на 7%). Эти же показатели уменьшились в Европе (на 12%), Восточном Средиземноморье (на 7%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 3%). На Европу приходится 57% случаев заражения за неделю и 53% смертей.

Самое большое число инфицированных за неделю заявляет США (1 185 653), где зафиксирован 34-процентный рост числа заразившихся по сравнению с предшествующей неделей. Далее следуют Великобритания (611 864 случая заражения, рост на 20%), Франция (504 642, рост на 41%), Италия (257 579, рост на 62%) и Германия (197 845, снижение на 30%).