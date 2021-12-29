Глава Конституционного суда не исключил возрождение в России смертной казни

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин считает, что в России может быть возвращена смертная казнь. Об этом говорится в его книге, опубликованной во вторник на сайте инстанции.

Как пишет "Коммерсант", Зорькин считает, что введение в России моратория на высшую меру наказания стало уступкой ценностям, не свойственным российскому национальному правосознанию, и вопрос остаётся открытым.

"То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", — пишет председатель суда.

Он напоминает, что этот мораторий действует в России с 1996 года, он был введён в силу обязательств, взятых страной на себя при вступлении в Совет Европы. В то же время, как считает Зорькин, пока есть умышленные убийства, вопрос этот нельзя закрыть полностью.

"Здесь многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства", — отмечает глава Конституционного суда.