Диетолог Разумовская рассказала, в чём польза отказа от хлеба

Врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала, что отказ или даже сведение до минимума употребления хлеба может принеси приятные бонусы. А всё из-за высокого гликемического индекса — у пшеничной булки из муки тонкого помола он составляет 85-90, при том, что калорийность продукта — в среднем 250-300 килокалорий на 100 граммов.

"Когда вы едите белый хлеб, происходит сильный выброс инсулина: сахар в крови резко растёт, затем столь же резко падает, и вы быстрее ощущаете себя голодным. Таким образом, хлеб из муки тонкого помола косвенно влияет на набор веса, стимулируя аппетит", — рассказала Разумовская РИА "Новости".

А также белый хлеб из муки тонкого помола может приводить к запорам, особенно у людей старшего поколения, и если есть проблемы с кишечником, лучше его не есть, считает Разумовская. Особенно, при малоподвижном образе жизни. Диетолог добавила также, что в цельнозерновом хлебе много пищевых волокон — можно спровоцировать вздутие живота и метеоризм. А вот умеренное его поедание помогает пищеварению.