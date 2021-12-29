Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний океанский поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота отбыл из Владивостока в дальний океанский поход. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода", — говорится в сообщении флота.

Во время плавания корабли посетят порты ряда государств, в том числе Сейшельские Острова. Также в ходе похода будут проведены плановые учения.