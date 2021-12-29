Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний океанский поход
Будут проведены плановые, в том числе международные, учения в различных районах.
Фото © ВМФ
Отряд кораблей Тихоокеанского флота отбыл из Владивостока в дальний океанский поход. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода", — говорится в сообщении флота.
Во время плавания корабли посетят порты ряда государств, в том числе Сейшельские Острова. Также в ходе похода будут проведены плановые учения.
А ранее Лайф писал, что Тихоокеанский флот получит 12 модернизированных корветов до 2027 года. В настоящий момент они строятся на "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе. На вооружение встанут и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700.
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