Боррель назвал неприемлемым требование России остановить расширение НАТО

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что требование России остановить расширение Североатлантического альянса на восток неприемлемо, и это "чисто российская повестка". Об этом европейский политик сказал в интервью изданию Welt.

"Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток - это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины", — уверен Боррель.