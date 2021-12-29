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Боррель назвал неприемлемым требование России остановить расширение НАТО

Ранее с похожей оценкой выступили и в Государственном департаменте США, комментируя условия России.

29 декабря, 03:16

Жозеп Боррель. Фото © Flickr / European Parliament

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что требование России остановить расширение Североатлантического альянса на восток неприемлемо, и это "чисто российская повестка". Об этом европейский политик сказал в интервью изданию Welt.

"Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток - это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины", — уверен Боррель.

Он отметил, что впервые Москва "представила свою повестку в письменной форме". По мнению Борреля, так делает только победившая сторона, которая диктует свои условия.

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Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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