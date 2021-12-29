Депутат Рады Кива призвал создать единое славянское государство Украины и России
Парламентарий от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" объяснил это необходимостью дать совместный с Москвой "отпор Западу".
Кадр из видео © YouTube-канал / Россия 24
Создать единое государство Украины и России призвал депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива. С таким предложением он выступил в эфире телеканала "Россия-1".
"Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе", — сказал Кива.
По его мнению, Москва и Киев не просто должны находиться в едином славянском союзном государстве, но обязаны совместно давать отпор Западу. Не остановило украинского политика и высказывание ведущей — Ольги Скабеевой, — которая заметила, что Кива "опасно" рассуждает, уточнив, не переехал ли он в Россию. Парламентарий продолжил озвучивать своё мнение, заявил о западной "колонизации" и призвал РФ "сыграть ключевую роль в будущем" Незалежной.
Как сообщал Лайф ранее, депутат Рады Кива заявлял, что США покинут Украину после "ультиматума" Путина. По мнению нардепа, российский лидер "чётко дал понять" Вашингтону, что Москва не будет терпеть провокации Запада на территории сопредельного государства.
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