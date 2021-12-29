Депутат Рады Кива призвал создать единое славянское государство Украины и России

Создать единое государство Украины и России призвал депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива. С таким предложением он выступил в эфире телеканала "Россия-1".

"Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе", — сказал Кива.

По его мнению, Москва и Киев не просто должны находиться в едином славянском союзном государстве, но обязаны совместно давать отпор Западу. Не остановило украинского политика и высказывание ведущей — Ольги Скабеевой, — которая заметила, что Кива "опасно" рассуждает, уточнив, не переехал ли он в Россию. Парламентарий продолжил озвучивать своё мнение, заявил о западной "колонизации" и призвал РФ "сыграть ключевую роль в будущем" Незалежной.