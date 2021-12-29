Пересильд отказалась комментировать просьбу переименовать "захваченный" фонд "Галчонок"

Пересильд отказалась комментировать обвинения в захвате фонда "Галчонок". Видео © LIFE

Актриса театра и кино Юлия Пересильд отказалась комментировать Лайфу конфликтную ситуацию вокруг благотворительного фонда "Галчонок", амбассадором и учредителем которого она является.

"Не комментирую. У фонда будет официальное заявление, и тогда можно будет прокомментировать", — сказала Пересильд Лайфу, отказавшись продолжить беседу.

Тем временем основательница благотворительного фонда "Галчонок" Ольга Журавская обвинила актрису Юлию Пересильд в перехвате управления фондом, после чего, по её словам, она и решила выйти из состава учредителей. Журавская утверждает, что актриса была приглашена в фонд в качестве узнаваемого "лица" организации, вошла в состав попечительского совета и якобы сумела привлечь в него 20 млн рублей от знакомого. Затем якобы "начали шантажировать" этими деньгами с требованием принять Пересильд в учредители, в итоге трое действовавших учредителей под этим давлением вышли из фонда, в их числе и Журавская. Она заявила, что единственная её просьба теперь — переименовать организацию, названную в честь первого директора фонда "Подари жизнь" Галины Чаликовой.

"Это был мой монастырь. И так как этот монастырь был создан, чтобы почтить Галину память, то я поняла, что я больше не хочу молчать", — заявила Лайфу Ольга Журавская.

На сайте благотворительного фонда "Галчонок" говорится, что он создан для помощи детям и молодёжи с органическими поражениями центральной нервной системы, находящимся в трудной жизненной ситуации.