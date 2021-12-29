В Египте невеста умерла через полчаса после свадьбы на руках у жениха
Её отец незадолго до этого уехал с церемонии, решив ограничиться только официальной частью, и вскоре получил последний звонок от дочери.
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В Египте невеста во время свадьбы внезапно почувствовала себя плохо и вскоре умерла на руках у жениха — это случилось через полчаса после бракосочетания. Она успела позвонить отцу.
Как пишет Gulf News, отец умершей Нади Тахи Мади рассказал, что в день свадьбы он очень устал, решил не оставаться на вечеринку и поехал домой сразу после официальной части. Как только мужчина зашёл в дом, дочь позвонила ему, а через несколько минут ему сообщили, что она умерла.
"Я всё ещё в шоке, не могу понять, что произошло, но всё, что у меня осталось, — это молитвы за неё. Пусть Аллах воссоединит нас с ней в раю и даст нам мужество и терпение перенести эту потерю", — говорит мужчина.
Медики пришли к выводу, что во время веселья с гостями у невесты случился сердечный приступ. Отец настоял, чтобы похоронили её в свадебном платье.
А ранее Лайф писал, что жених умер за минуту до регистрации, пока невеста отошла за цветами. Пара во время церемонии нервничала из-за состояния здоровья главы несостоявшегося семейства — у него был рак с метастазами.
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