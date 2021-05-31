Невеста умерла во время свадьбы на глазах у близких, и за жениха тут же выдали её сестру
Несмотря на то что в Индии свирепствует ковид, две семьи решили устроить своим детям свадебную церемонию. Однако та обернулась трагедией, из которой родственники нашли странный выход.
В штате Уттар-Прадеш вовсю гремело торжество. Свадебная церемония уже подходила к концу, когда невеста по имени Сурабхи внезапно потеряла сознание, находясь рядом со своим женихом Манжешем Кумаром.
Родственники срочно вызвали врача, которому оставалось лишь констатировать смерть девушки — та скончалась от остановки сердца, пишет India.com. Сначала шокированные гибелью невесты семьи растерялись. Но потом им в голову пришла странная идея.
Близкие решили не отменять торжество, а выдать за парня сестру погибшей. "Мы не знали, что делать в сложившейся ситуации. Обе семьи сели вместе, и кто-то предложил выдать мою младшую сестру Нишу замуж за жениха", — рассказал брат скончавшейся девушки. Дядя Сурабхи отметил, что им ещё предстоит осознать, что произошло, и пережить сложный спектр эмоций.
Это было тяжёлое испытание для нашей семьи. Одна дочь лежала мёртвой в одной комнате, а свадьбу второй мы праздновали в другой. Таких смешанных эмоций мы ещё не испытывали
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