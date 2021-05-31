Невеста умерла во время свадьбы на глазах у близких, и за жениха тут же выдали её сестру

Несмотря на то что в Индии свирепствует ковид, две семьи решили устроить своим детям свадебную церемонию. Однако та обернулась трагедией, из которой родственники нашли странный выход.