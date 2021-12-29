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Новак рассказал, как будут сдерживать цены на бензин в 2022 году

Есть несколько механизмов, в том числе "работа в ручном режиме с нефтяными компаниями", чтобы не допустить дефицита топлива.

29 декабря, 04:31

Фото © Shutterstock

Вице-премьер Александр Новак рассказал о комплексе мер, которые власти подготовили для сдерживания сильного роста цен на бензин. По его словам, в том числе это снижение темпов роста оптовой цены, ведь именно от неё рассчитываются компенсации нефтяникам.

С начала этого года цены на бензин для розничных покупателей, по данным Росстата, выросли на 8,7%. В то же время Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭКа и Федеральной антимонопольной службы приводит другие цифры — 7,8% для АИ-92 и 7,6% для АИ-95. В новом году будет запущен очередной этап налогового манёвра, экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты будет снижена, будут проиндексированы на 4% ставки акцизов на бензин и дизтопливо.

"Снижение экспортной пошлины компенсируется обратным акцизом, это ранее принятое решение, и этот фактор не влияет на рост цен на бензин. На цены влияет рост затрат и акцизов", — заявил Новак в интервью РБК.

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Чтобы исключить эти факторы, была предложена корректировка демпфера, и эта идея нашла поддержку у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Помимо этого будет вестись работа в ручном режиме с нефтяными компаниями по обеспечению необходимого объёма торгов на бирже, согласованию планов-графиков ремонтов НПЗ, чтобы не было дефицита топлива, и по обеспечению запасов. В общем, принят целый комплекс мер", — сказал Новак.

Ранее Лайф сообщал, что Топливный союз предупредил о риске нового роста цен на бензин. Чтобы избежать скачков цен в оптовом сегменте в 2022 году, союз считает необходимым принять ряд мер. В частности, организация предложила правительству скорректировать механизм демпфера.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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