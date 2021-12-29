WATCH LIVE: 1887 Time Capsule Opening in Richmond https://t.co/FzxCudvZZ2 — Governor Ralph Northam (@GovernorVA) December 28, 2021

В американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, обнаружили "капсулу времени", спрятанную 130 лет назад в пьедестале статуи генерала Конфедерации Роберта Ли. Ею оказался медный ящик, о котором упоминалось в исторических записях, хранящихся в местной библиотеке. Он находился на уровне земли, на 1,2 метра глубже предыдущей лженаходки, сделанной двумя неделями ранее.

"Они его нашли! Вероятно, это "капсула времени", которую все искали", — написал восторженное сообщение в "Твиттере" губернатор штата Вирджиния Ральф Нортам.

В США вскрыли ещё одну, уже настоящую, капсулу времени 1887 года. Фото © Twitter / губернатор штата Вирджиния Ральф Нортам

Две недели назад была обнаружена коробка, вызвавшая ажиотаж, но оказалось, что это была чья-то шутка: возможно, её закопали там строители. Что же касается настоящей, то она в довольно хорошей форме, учитывая, что вода могла превратить артефакты в "суп".

Масонский символ и флаг, вырезанные из дерева, обнаруженные в "капсуле времени" 1887 года в США. Кадр из видео © Twitter / губернатор штата Вирджиния Ральф Нортам

Эксперты обнаружили внутри коробки кнопку, визитную карточку, рукописные письма, влажные копии политического журнала Harper's Weekly за 1865 год, банкноты Конфедерации и то, что эксперты сочли фрагментом снаряда, оставшимся после битвы при Фредериксбурге. Распилив дополнительную часть ящичка, учёные нашли там отсыревшую Библию с прикреплённой к ней серебряной монетой 1883 года, Ричмондский справочник, путеводитель по Ричмонду 1881 года, а также масонский символ и флаг, вырезанные из дерева и завёрнутые в конверт. В коробке, похоже, не было редкой и исторически значимой фотографии Авраама Линкольна, сделанной после того, как 16-й президент был убит в конце гражданской войны в 1865 году, на что все надеялись.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортам указал убрать огромную статую генерала Конфедерации Роберта Ли в 2020 году на фоне глобальных протестов против расизма, спровоцированных убийством Джорджа Флойда в Миннеаполисе.