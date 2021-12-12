Компьютер Судного дня: Зачем учёные строят в Австралии "чёрный ящик" для конца света Он может пригодиться не только экологам, но и тем, кто прилетит на Землю с визитом. 11 декабря, 21:40 "Чёрный ящик" Земли. Фото © Earth's Black Box

Надеемся на лучшее, готовимся к худшему

По данным Климатической конференции в Глазго, частота экстремальных тепловых явлений к 2050 году увеличится вдвое, интенсивность их вырастет на 120%, что не только отразится на жизни обычных людей, но и ударит по мировой системе сохранения энергии, в частности, увеличит нагрузку на электростанции, которые могут просто не выдержать. "Чёрный ящик" Земли призван если не спасти человечество от надвигающейся катастрофы, то хотя бы предостеречь цивилизации будущего. Разработчик проекта — крупнейшее и старейшее маркетинговое агентство BBDO с головным офисом в Нью-Йорке и 289 филиалами, расположенными в 81 стране мира. За научную подготовку отвечает Университет Тасмании.

В проекте участвуют: маркетинговое агентство Clemenge BBDO, компания Glue Society учёные Университета Тасмании и художники. Приблизительная стоимость "чёрного ящика" Земли может составить 100 миллионов долларов. Сюда входят расходы на материал, оборудование, монтаж и тестирование проекта. Разработчики называют "чёрный ящик" Земли некоммерческим проектом, призывающим человечество к ответственности перед нашей планетой за свои действия, однако частично проект финансируют государственные структуры Австралии и близкие к правительству НКО.

"Чёрный ящик" должны установить в труднодоступном месте западного побережья австралийского острова Тасмания уже к концу 2022 года. В качестве площадки для этого объекта также рассматривались Мальта, Норвегия и Катар. Но Тасмания оказалась более "тектонически и геополитически" стабильным местом. Ящик будет выделяться на контрасте с пустынным пейзажем и недвусмысленно выглядеть как рукотворный объект. Видимо, чтобы инопланетяне или выжившие люди смогли его идентифицировать как капсулу с ценной информацией.

По данным, которые к тому времени накопятся, можно будет пошагово восстановить сценарий падения цивилизации и извлечь урок, каких ошибок лучше не повторять. Идея не так уж и нова, по сути, это старая-добрая "капсула времени". У истоков её создания стоят учёные старой школы, придерживающиеся идеи геологического катастрофизма, согласно которой наша планета сформировалась в ходе кратковременных интенсивных событий, а значит, и катастрофа может случиться внезапно.

Всевидящее око

Что представляет из себя "чёрный ящик"? Это тетраэдр размером с автобус (10x4x3 м), со стальными стенками толщиной с хорошую бронированную дверь — 7,62 см. В основании — массивная гранитная плита.

Внутри — компьютер и внушительного объема жёсткие диски для хранения информации. Сбор данных будет осуществляться по двум направлениям: замерам уровня углекислого газа в атмосфере, динамике среднегодовых температур в разных уголках планеты и ежедневному мониторингу Интернета в поисках данных о глобальном потеплении. Ёмкости жёсткого диска должно хватить на 50 лет, но за это время должны успеть увеличить его объём, использовать технологию Microsoft по хранению информации на кварцевом стекле.

Питаться система будет от солнечных батарей, установленных на крыше тетраэдра. Это как раз на случай, если откажет электрообеспечение. Также система будет фиксировать военные расходы государств, рост уровня потребления энергии человечеством, демографические изменения, исчезновение видов животных, изменения в аграрной культуре. Всё это будет сопоставляться с контекстными данными из заголовков статей, постов в соцсетях, новостей ведущих телеканалов и информагентств. Проект находится на стадии строительства и доработки, но первые данные он уже начал собирать. Первое официальное мероприятие, зафиксированное им, — Климатическая конференция COP26 в Глазго, которая сейчас в самом разгаре.

Крутейший арт-объект?

Некоторые критики видят в австралийском проекте в первую очередь арт-объект. Глобальный "чёрный ящик" будто бы списан со знаменитого норвежского "Убежища Судного дня" — бункера на Шпицбергене, предназначенного для хранения миллионов образцов семян продовольственных культур на случай глобальных катастроф, войн, климатических изменений.

По мнению поклонников научной фантастики, идея глобального "чёрного ящика" списана с цикла романов "Основание" писателя Айзека Азимова, где с помощью методов психоистории математик предсказывает крушение Галактической империи. В чём-то это напоминает иронический фильм об арт-тусовке режиссёра Рубена Эстлунда "Квадрат", в котором новый экспонат-многоугольник призван растопить сердца чёрствой публики. Кто-то говорит проще: "Детка, это типичный Голливуд. Апокалипсис, крах цивилизации, нагнетание страха. Глобальному зрителю просто щекочут нервы". И всё же. Как это должно помочь человечеству?

"Розеттский камень 2.0"

Правда, вопросы к эффективности проекта тоже есть. Во-первых, непонятно, как будет осуществляться отсев фейк-новостей, которыми кишит Сеть. Разработчики пока не дали ответа, как машина отделит правду от вымысла и раскидает их по разным цифровым полкам. Во-вторых, как угадать, какой язык кодировки воспримут потенциальные исследователи будущего или визитёры из других миров, в руки которых попадёт данный саркофаг? Впрочем, о том, как вскрыть монолит, учёные позаботились. На его стенах будет что-то вроде "Розеттского камня 2.0", на котором будет прописано несколько форматов кодирования.

Многие специалисты рассматривают "чёрный ящик" Земли как предостережение, как надежду на то, что будущую экологическую катастрофу можно обратить вспять. К тому же халатность лидеров стран, а также их бездействие в отношении проблемы глобального потепления теперь будут зафиксированы.