Аналитики подсчитали, как много россиян ненавидит Новый год

Каждый одиннадцатый взрослый россиян не любит Новый год или даже ненавидит его. Такие результаты выдал опрос, проведённый с 21 по 27 декабря среди 1,6 тысяч респондентов в РФ. Исследование провела аналитическая служба Superjob.

Как пишет ТАСС, чаще всего негативные эмоции по отношению к этому празднику испытывают одинокие люди. Причиной они называют неудобства, сопутствующие всенародным каникулам: очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах.

"Не любят Новый год 6% опрошенных, ещё 3% просто ненавидят этот праздник", – отмечают авторы исследования.

А вот каждый четвёртый россиянин, наоборот, любит Новый год. Таким гражданам нравится наряжать елку, встречаться с близкими, смотреть новогодние фильмы и заниматься другой праздничной суетой.

Еще 31% респондентов сообщили, что любят эти дни, но без фанатизма. Почти каждый третий (32%) относится к празднику спокойно: не ждёт чудес в новогоднюю ночь, а просто отдыхает и наслаждается общением с семьёй и друзьями.