Законопроект: Российский паспорт может быть оформлен как документ с электронным носителем
Также подтверждающее личность удостоверение может быть в форме другого документа, который определён нормативным правовым актом главы России.
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Россиянин может иметь паспорт гражданина РФ, оформленный в бумажном виде и в виде документа с электронным носителем. Об этом говорится во внесённом в Государственную думу президентском законопроекте "О гражданстве Российской Федерации".
"Паспорт может быть оформлен в виде документа на бумажном носителе, документа, содержащего электронный носитель информации, или в виде иного документа, определяемого нормативным правовым актом президента Российской Федерации", — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что получить гражданство РФ на основании брака можно будет только при наличии ребёнка. Такую практику предлагается ввести, чтобы исключить возможность заключения фиктивных союзов для приобретения гражданства.
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