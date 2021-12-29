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Законопроект: Российский паспорт может быть оформлен как документ с электронным носителем

Также подтверждающее личность удостоверение может быть в форме другого документа, который определён нормативным правовым актом главы России.

29 декабря, 09:19

Фото © Shutterstock

Россиянин может иметь паспорт гражданина РФ, оформленный в бумажном виде и в виде документа с электронным носителем. Об этом говорится во внесённом в Государственную думу президентском законопроекте "О гражданстве Российской Федерации".

"Паспорт может быть оформлен в виде документа на бумажном носителе, документа, содержащего электронный носитель информации, или в виде иного документа, определяемого нормативным правовым актом президента Российской Федерации", — говорится в тексте.

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Ранее стало известно, что получить гражданство РФ на основании брака можно будет только при наличии ребёнка. Такую практику предлагается ввести, чтобы исключить возможность заключения фиктивных союзов для приобретения гражданства.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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