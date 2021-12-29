Законопроект: Российский паспорт может быть оформлен как документ с электронным носителем

Россиянин может иметь паспорт гражданина РФ, оформленный в бумажном виде и в виде документа с электронным носителем. Об этом говорится во внесённом в Государственную думу президентском законопроекте "О гражданстве Российской Федерации".

"Паспорт может быть оформлен в виде документа на бумажном носителе, документа, содержащего электронный носитель информации, или в виде иного документа, определяемого нормативным правовым актом президента Российской Федерации", — говорится в тексте.