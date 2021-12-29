СМИ: Нападающему "Крыльев" Сергееву осталось согласовать условия контракта с "Зенитом"

Как сообщает телеканал, сам форвард заинтересован в переходе в стан сине-бело-голубых, а финальная стадия переговоров между игроком и клубом должна пройти сегодня. Добавим, что за переход Сергеева "Зенит" заплатит около двух миллионов евро, которые прописаны в соглашении игрока с "Крыльями" в качестве отступных.