СМИ: Нападающему "Крыльев" Сергееву осталось согласовать условия контракта с "Зенитом"
Форвард является рекордсменом ФНЛ по числу забитых мячей за один сезон, наколотив 40 голов.
Фото © ФК "Крылья Советов"
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев близок к переходу в питерский "Зенит". По информации "Матч ТВ", форварду осталось согласовать лишь условия личного контракта.
Как сообщает телеканал, сам форвард заинтересован в переходе в стан сине-бело-голубых, а финальная стадия переговоров между игроком и клубом должна пройти сегодня. Добавим, что за переход Сергеева "Зенит" заплатит около двух миллионов евро, которые прописаны в соглашении игрока с "Крыльями" в качестве отступных.
Отметим, что в прошлом сезоне Иван Сергеев сумел забить 40 голов в розыгрыше ФНЛ и стать рекордсменом турнира по числу мячей за один сезон. В текущем сезоне он стал автором шести забитых мячей и пяти результативных передач в 18 матчах РПЛ.
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