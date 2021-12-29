В ФФКР отреагировали на идею Плющенко о прокате между Щербаковой и Туктамышевой
Ранее специалист выступил с данным предложением по итогам чемпионата России, где ученица Алексея Мишина заняла седьмое место.
Анна Щербакова / Елизавета Туктамышева. Фото © playmaker24.ru
Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал предложение тренера Евгения Плющенко устроить контрольный прокат между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой за место в сборной России на чемпионате Европы в Таллине.
"Я не видел этого высказывания. Тем не менее я не понимаю, когда он собирается это делать. До чемпионата Европы остаётся чуть больше десяти дней", — заявил Горшков в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Ранее Плющенко предложил устроить контрольный прокат по итогам чемпионата России, на котором Туктамышева заняла седьмое место, однако продемонстрировала ряд сложнейших элементов, но не смогла попасть в состав сборной страны на чемпионат Европы в Таллине.
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