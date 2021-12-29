В ФФКР отреагировали на идею Плющенко о прокате между Щербаковой и Туктамышевой

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал предложение тренера Евгения Плющенко устроить контрольный прокат между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой за место в сборной России на чемпионате Европы в Таллине.

"Я не видел этого высказывания. Тем не менее я не понимаю, когда он собирается это делать. До чемпионата Европы остаётся чуть больше десяти дней", — заявил Горшков в беседе со "Спорт-Экспрессом".