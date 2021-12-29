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"Рубин" объявил о переходе полузащитника "Спартака" Ломовицкого

По некоторым данным, клуб из Татарстана заплатил красно-белым более полутора миллионов евро за трансфер.

29 декабря, 08:29

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Казанский "Рубин" объявил о переходе полузащитника Александра Ломовицкого, который ранее выступал за московский "Спартак".

По данным клубной пресс-службы, контракт был заключён на 4,5 года. При этом никакие другие подробности трансфера не уточняются. Ранее в СМИ появилась информация, что за переход Ломовицкого казанцы заплатят более полутора миллионов евро.

Полузащитник "Спартака" Ломовицкий перейдёт в "Рубин" на этой неделе

Полузащитник "Спартака" Ломовицкий перейдёт в "Рубин" на этой неделе

Добавим, что в текущем розыгрыше РПЛ он провёл 14 матчей и отдал одну результативную передачу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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