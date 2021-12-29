"Рубин" объявил о переходе полузащитника "Спартака" Ломовицкого
По некоторым данным, клуб из Татарстана заплатил красно-белым более полутора миллионов евро за трансфер.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Казанский "Рубин" объявил о переходе полузащитника Александра Ломовицкого, который ранее выступал за московский "Спартак".
По данным клубной пресс-службы, контракт был заключён на 4,5 года. При этом никакие другие подробности трансфера не уточняются. Ранее в СМИ появилась информация, что за переход Ломовицкого казанцы заплатят более полутора миллионов евро.
Добавим, что в текущем розыгрыше РПЛ он провёл 14 матчей и отдал одну результативную передачу.
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