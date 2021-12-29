"Спартак" продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Хохлачёвым
В этом сезоне он забил 14 шайб и 18 раз отдал результативную передачу в 32 встречах регулярного чемпионата КХЛ.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина, нападающим Александром Хохлачёвым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
"Александр Хохлачёв — один из лидеров команды, системообразующий игрок, вокруг которого строится нынешний "Спартак". Уверен, что продление контракта порадует наших болельщиков, которые очень любят Александра, и эта новость станет для них приятным подарком к Новому году!" — заявил спортивный директор красно-белых Роман Беляев.
Отметим, что Хохлачёв является воспитанником "Спартака" и двукратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в составе красно-белых он провёл 247 матчей, набрав 165 (69+96) очков. В этом сезоне он забил 14 шайб и 18 раз отдал результативную передачу в 32 встречах регулярного чемпионата КХЛ.
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