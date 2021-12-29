"Спартак" продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Хохлачёвым

Московский "Спартак" продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина, нападающим Александром Хохлачёвым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Александр Хохлачёв — один из лидеров команды, системообразующий игрок, вокруг которого строится нынешний "Спартак". Уверен, что продление контракта порадует наших болельщиков, которые очень любят Александра, и эта новость станет для них приятным подарком к Новому году!" — заявил спортивный директор красно-белых Роман Беляев.