Путин предложил ввести в России институт прекращения гражданства
Предполагается, что принятием решений о добровольном отказе от паспорта РФ будет заниматься МВД, а не президент.
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Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, за совершение которых получившие ранее паспорт РФ могут лишиться гражданства. Текст документа размещён на сайте Думы.
В пояснительной записке к документу говорится, что вместо отмены решений о приёме в гражданство Российской Федерации "вводится институт прекращения гражданства".
"Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ", — уточняется в тексте.
Предполагается, что теперь принятием решений о добровольном отказе от паспорта РФ будет заниматься МВД, а не президент. В документе говорится, что это обеспечит "применение единого механизма добровольного выхода из гражданства Российской Федерации". Для лиц, проживающих вне России, решение будет приниматься МИД РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что получить гражданство РФ на основании брака можно будет только при наличии ребёнка. Такую практику предлагается ввести, чтобы исключить возможность заключения фиктивных союзов для приобретения гражданства.
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