Путин предложил ввести в России институт прекращения гражданства

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, за совершение которых получившие ранее паспорт РФ могут лишиться гражданства. Текст документа размещён на сайте Думы.

В пояснительной записке к документу говорится, что вместо отмены решений о приёме в гражданство Российской Федерации "вводится институт прекращения гражданства".

"Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ", — уточняется в тексте.

Предполагается, что теперь принятием решений о добровольном отказе от паспорта РФ будет заниматься МВД, а не президент. В документе говорится, что это обеспечит "применение единого механизма добровольного выхода из гражданства Российской Федерации". Для лиц, проживающих вне России, решение будет приниматься МИД РФ.