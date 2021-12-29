Путин внёс в Госдуму проект закона "О гражданстве Российской Федерации"

Отмечается, что положения документа ориентированы на предоставление гражданства людям, которые живут в РФ и "способны органично включиться в систему позитивных социальных связей".

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Текст опубликован в электронной базе Думы. Документ сохраняет "концептуальный подход к пониманию института гражданства РФ как устойчивой правовой связи человека с государством", которая выражается в совокупности взаимных прав и обязанностей.

"Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство РФ. Речь идёт, в частности, о гражданах бывшего СССР, их детях, участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также о тех, у кого в России живут близкие родственники.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

Также документом расширяются полномочия президента по определению категорий людей, которые имеют право на упрощённое приобретение гражданства России. Отмечается, что глава государства может обозначать их не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К таким категориям в том числе могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана.