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Регион
Опубликовано 29 декабря 2021, 10:39
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Путин внёс в Госдуму проект закона "О гражданстве Российской Федерации"

Отмечается, что положения документа ориентированы на предоставление гражданства людям, которые живут в РФ и "способны органично включиться в систему позитивных социальных связей".

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Текст опубликован в электронной базе Думы. Документ сохраняет "концептуальный подход к пониманию института гражданства РФ как устойчивой правовой связи человека с государством", которая выражается в совокупности взаимных прав и обязанностей.

"Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Кроме того, документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство РФ. Речь идёт, в частности, о гражданах бывшего СССР, их детях, участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также о тех, у кого в России живут близкие родственники.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

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Также документом расширяются полномочия президента по определению категорий людей, которые имеют право на упрощённое приобретение гражданства России. Отмечается, что глава государства может обозначать их не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К таким категориям в том числе могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесён законопроект о базовом доходе для семей с детьми. В случае принятия он может затронуть до 60 миллионов человек. Максимально возможный объём расходов — 7,2 миллиарда рублей в год.

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 Shutterstock

Варвара Романова
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