Вирусолог Скулачёв назвал вирус, который помог в борьбе с CoViD-19

Образец предыдущего атипичного вируса пневмонии SARS-CoV-1 помог начать работу над вакциной раньше, чем был выделен текущий SARS-CoV-2. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачёв.

"Показателен вирус SARS-CoV-1. Это коронавирус, который вызвал эпидемию в начале 2000-х годов, ближайший родственник SARS-CoV-2. Как только началась пандемия, я знаю, что у многих лабораторий были образцы предыдущего вируса атипичной пневмонии и, не дожидаясь выделения SARS-CoV-2, начали изучать первый", — уточнил он.

Изучение любого вируса помогает науке больше понять природу этого вида, что может пригодиться в любой момент, считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. Он пояснил, что узнать всё даже о маленьких вирусах с минимальным количеством генов очень трудно и сложно.

"При каком-то повороте вещей в науке вирусы могут понадобиться, поэтому выбрасывать и устранять вообще все вирусы, которые нам попались, нельзя", — подчеркнул эксперт.